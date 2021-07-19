Рубин
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#Рубин #Лига конференций УЕФА

«Рубин» сыграет с литовской «Судувой» или польским «Раковом» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций

33 минуты назад

Стал известен возможный соперник казанского «Рубина» в новом турнире от УЕФА – Лиге конференций.

В третьем квалификационном раунде соперником «Рубина» станет победитель пары «Судува» (Литва) – «Раков» (Польша).

Первые матчи раунда пройдут 5 августа, ответные – 12 августа.

Чтобы «Рубину» попасть в групповой этап, необходимо преодолеть третий раунд, а также раунд плей-офф.

  • Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 2 августа.
  • Первые матчи раунда плей-офф состоятся 19 августа, ответные – 26 августа.
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