«Рубин» сыграет с литовской «Судувой» или польским «Раковом» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций

Стал известен возможный соперник казанского «Рубина» в новом турнире от УЕФА – Лиге конференций.

В третьем квалификационном раунде соперником «Рубина» станет победитель пары «Судува» (Литва) – «Раков» (Польша).

Первые матчи раунда пройдут 5 августа, ответные – 12 августа.

Чтобы «Рубину» попасть в групповой этап, необходимо преодолеть третий раунд, а также раунд плей-офф.