Рубин
Лига конференций УЕФА
«Рубин» сыграет с литовской «Судувой» или польским «Раковом» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций
33 минуты назад
Стал известен возможный соперник казанского «Рубина» в новом турнире от УЕФА – Лиге конференций.
В третьем квалификационном раунде соперником «Рубина» станет победитель пары «Судува» (Литва) – «Раков» (Польша).
Первые матчи раунда пройдут 5 августа, ответные – 12 августа.
Чтобы «Рубину» попасть в групповой этап, необходимо преодолеть третий раунд, а также раунд плей-офф.
- Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 2 августа.
- Первые матчи раунда плей-офф состоятся 19 августа, ответные – 26 августа.
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