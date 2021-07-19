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«Спартак» встретится с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

2 часа назад

Прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2021/22. От России на этой стадии играет «Спартак».

Он встретится с «Бенфикой».

Первые матчи на этой стадии турнира пройдут 3-4 августа, ответные – 10 августа. «Спартак» сыграет первый матч дома, а ответный – в гостях.

Для того чтобы выйти в групповой этап ЛЧ, «Спартаку» необходимо преодолеть третий квалификационный раунд, а также раунд плей-офф.

  • Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 2 августа.
  • Первые матчи раунда плей-офф состоятся 17-18 августа, ответные – 24-25 августа.

При поражении в третьем квалификационном раунде «Спартак» попадет в групповой этап Лиги Европы.

Трансляция жеребьевки на ютубе

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