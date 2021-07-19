Спартак
Лига чемпионов
«Спартак» встретится с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов
2 часа назад
Прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2021/22. От России на этой стадии играет «Спартак».
Он встретится с «Бенфикой».
Первые матчи на этой стадии турнира пройдут 3-4 августа, ответные – 10 августа. «Спартак» сыграет первый матч дома, а ответный – в гостях.
Для того чтобы выйти в групповой этап ЛЧ, «Спартаку» необходимо преодолеть третий квалификационный раунд, а также раунд плей-офф.
- Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 2 августа.
- Первые матчи раунда плей-офф состоятся 17-18 августа, ответные – 24-25 августа.
При поражении в третьем квалификационном раунде «Спартак» попадет в групповой этап Лиги Европы.
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