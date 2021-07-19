«Сочи» может сыграть с «Партизаном», если пройдет второй раунд в Лиге конференций

Прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций для «Рубина» и «Сочи». «Рубину» достанется победитель пары «Судува» (Литва) – «Раков» (Польша).

«Сочи» сыграет с победителем пары «Партизан» (Сербия) – ДАК (Словакия), но в том случае, если пройдет азербайджанский клуб «Кешля».

«Сочи» сыграет с «Кешлей» 22 и 29 июля.

Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 5 августа, ответные – 12 августа.

Чтобы «Сочи» попасть в групповой этап, необходимо преодолеть второй и третий раунд, а также раунд плей-офф.

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 2 августа.

Первые матчи раунда плей-офф состоятся 19 августа, ответные – 26 августа.

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