Суперкубок России
РПЛ
Зенит
Локомотив
«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
час назад
Матч прошел в Калининграде. Это девятое участие команд в Суперкубке России:
- «Зенит» победил шестой раз;
- «Локомотив» выигрывал трижды.
- «Локомотив» и «Зенит» третий раз подряд разыграли Суперкубок России. 2:1 по победам в пользу «Зенита».
- Артем Дзюба остался в запасе «Зенита». Это первый случай с декабря-2020, когда он не попал в стартовый состав.
- Александр Ерохин забил гол спустя минуту после выхода на замену во втором тайме.
- «Зенит» выиграл шестой Суперкубок России в истории.
- Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выиграл второй Суперкубок России как тренер (еще трижды он побеждал как игрок).
Сезон-2021/22 в РПЛ начнется 23 июля. В первом матче сыграют «Ростов» и «Динамо».
В первом туре «Зенит» в гостях сыграет с «Химками», «Локомотив» дома встретится с тульским «Арсеналом».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые