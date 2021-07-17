«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России

«Локомотив» и «Зенит» третий раз подряд разыграли Суперкубок России. 2:1 по победам в пользу «Зенита».

Артем Дзюба остался в запасе «Зенита». Это первый случай с декабря-2020, когда он не попал в стартовый состав.

Александр Ерохин забил гол спустя минуту после выхода на замену во втором тайме.

«Зенит» выиграл шестой Суперкубок России в истории.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выиграл второй Суперкубок России как тренер (еще трижды он побеждал как игрок).

Сезон-2021/22 в РПЛ начнется 23 июля. В первом матче сыграют «Ростов» и «Динамо».

В первом туре «Зенит» в гостях сыграет с «Химками», «Локомотив» дома встретится с тульским «Арсеналом».