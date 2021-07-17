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#Суперкубок России #Зенит #РПЛ #Локомотив

«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России

час назад

Матч прошел в Калининграде. Это девятое участие команд в Суперкубке России:

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кузяев 27
Азмун 57
Ерохин 83
3:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
  • «Локомотив» и «Зенит» третий раз подряд разыграли Суперкубок России. 2:1 по победам в пользу «Зенита».
  • Артем Дзюба остался в запасе «Зенита». Это первый случай с декабря-2020, когда он не попал в стартовый состав.
  • Александр Ерохин забил гол спустя минуту после выхода на замену во втором тайме.
  • «Зенит» выиграл шестой Суперкубок России в истории.
  • Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выиграл второй Суперкубок России как тренер (еще трижды он побеждал как игрок).

Сезон-2021/22 в РПЛ начнется 23 июля. В первом матче сыграют «Ростов» и «Динамо».

В первом туре «Зенит» в гостях сыграет с «Химками», «Локомотив» дома встретится с тульским «Арсеналом».

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Источник:
Гол.ру
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