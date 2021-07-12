🏆 Италия второй раз в истории выиграла чемпионат Европы

В финале Евро-2020 сборная Италии по пенальти победила Англию и стала чемпионом Европы.

Италия четыре раза играла в финалах Евро (последний раз – в 2012 году). Это ее вторая победа на чемпионате Европы. Первая была в 1968 году.

На Евро-2020 Италия на групповом этапе выиграла три матча из трех. Так прошел плей-офф: в 1/8 финала победила Австрию (2:1), в 1/4 – Бельгию (2:1), в 1/2 – Испанию (1:1; 4:2 по пенальти).

Главный тренер Италии Роберто Манчини выиграл первый трофей со сборной.