Италия
Евро-2020
Англия
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#Италия #Евро-2020 #Англия

🏆 Италия второй раз в истории выиграла чемпионат Европы

вчера, 01:01

В финале Евро-2020 сборная Италии по пенальти победила Англию и стала чемпионом Европы.

Италия четыре раза играла в финалах Евро (последний раз – в 2012 году). Это ее вторая победа на чемпионате Европы. Первая была в 1968 году.

На Евро-2020 Италия на групповом этапе выиграла три матча из трех. Так прошел плей-офф: в 1/8 финала победила Австрию (2:1), в 1/4 – Бельгию (2:1), в 1/2 – Испанию (1:1; 4:2 по пенальти).

Главный тренер Италии Роберто Манчини выиграл первый трофей со сборной.

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Источник:
Гол.ру
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