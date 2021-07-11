Кубок Америки
Аргентина
Бразилия
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#Кубок Америки #Аргентина #Бразилия

Аргентина победила Бразилию на Кубке Америки впервые с 1991 года. И сразу взяла трофей

11 июля, 04:57

Сборная Аргентины обыграла Бразилию в финале Кубка Америки-2021. Лионель Месси взял первый крупный трофей в составе сборной.

Между двумя последними победами Аргентины над Бразилией в матчах Кубка Америки прошло 30 лет. За это время команды встречались на этом турнире шесть раз. Результат: три победы Бразилии и три ничьи.

В 1991 году Аргентина обыграла Бразилию со счетом 3:2.

Бразилия держала серию из семи официальных матчей без поражений от Аргентины, если учитывать вообще все турниры.

Последнее поражение Аргентины за все официальные матчи было в 2019 году. В том матче она проиграла Бразилии на Кубке Америки-2019.

Матч завершен
Аргентина
Ди Мария 22
1:0
Матч завершен
Бразилия
Источник:
Официальный сайт Кубка Америки
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