Аргентина прервала серию из шести подряд проигранных финалов. Бразилия – из шести подряд выигранных

Аргентина и Бразилия сыграли в финале Кубка Америки-2021. Каждая команда перед этим матчем имела собственную серию по финалам.

Аргентина проигрывала: Кубок Америки-2004, 2007, 2015, 2016; Кубок конфедераций-2005 и ЧМ-2014.

Бразилия выигрывала: Кубок Америки-2004, 2007, 2019 и Кубок конфедераций-2005, 2009 и 2013.

Три из этих финалов были между этими командами – в них всегда побеждала Бразилия. Лионель Месси проиграл с Аргентиной все три финала Кубка Америки, в которых участвовал до 2021 года. Теперь прервалась и его серия.

Аргентина и Бразилия впервые встретились в финале Кубка Америки на бразильском стадионе «Маракана». Всего до этого они играли друг с другом в трех финалах Кубка Америки. У Аргентины была одна победа (1937), у Бразилии – две (2004 и 2007).