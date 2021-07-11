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#Кубок Америки #Аргентина #Бразилия
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Аргентина прервала серию из шести подряд проигранных финалов. Бразилия – из шести подряд выигранных

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Аргентина и Бразилия сыграли в финале Кубка Америки-2021. Каждая команда перед этим матчем имела собственную серию по финалам.

Аргентина проигрывала: Кубок Америки-2004, 2007, 2015, 2016; Кубок конфедераций-2005 и ЧМ-2014.

Бразилия выигрывала: Кубок Америки-2004, 2007, 2019 и Кубок конфедераций-2005, 2009 и 2013.

Три из этих финалов были между этими командами – в них всегда побеждала Бразилия. Лионель Месси проиграл с Аргентиной все три финала Кубка Америки, в которых участвовал до 2021 года. Теперь прервалась и его серия.

Аргентина и Бразилия впервые встретились в финале Кубка Америки на бразильском стадионе «Маракана». Всего до этого они играли друг с другом в трех финалах Кубка Америки. У Аргентины была одна победа (1937), у Бразилии – две (2004 и 2007).

Матч завершен
Аргентина
Ди Мария 22'
1:0
Матч завершен
Бразилия
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Источник:
Официальный сайт Кубка Америки
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