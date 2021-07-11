Кубок Америки
Аргентина
Бразилия
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#Кубок Америки #Аргентина #Бразилия

Бразилия проиграла официальный матч впервые с ЧМ-2018. Тогда было поражение от Бельгии

11 июля, 04:54

Сборная Аргентины – победитель Кубка Америки-2021. В финальном матче она обыграла Бразилию. Для бразильцев это поражение стало первым с 2019 года. Тогда команда тоже проигрывала Аргентине, но в товарищеской игре.

В официальных матчах у Бразилии не было поражений с четвертьфинала ЧМ-2018, который проходил в России. Тогда матч с Бельгией закончился для Бразилии со счетом 1:2.

За весь 2021 год у Бразилии была только одна ничья. В пятом туре Кубка Америки она завершила матч с Эквадором со счетом 1:1. Аргентина ни разу не проиграла в 2021 году.

Матч завершен
Аргентина
Ди Мария 22
1:0
Матч завершен
Бразилия
Источник:
Гол.ру
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