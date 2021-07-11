Аргентина и Бразилия сыграли в финале Кубка Америки впервые с 2007 года. Тогда была победа Бразилии

Аргентина победила Бразилию в финале Кубка Америки-2021. Эта победа стала для Аргентины второй подряд в матчах с Бразилией. Всего команды играли 122 раза. Аргентина побеждала в 47 матчах.

В 2007 году Аргентина и Бразилия уже играли в финале Кубка Америки. Тогда Бразилия выиграла со счетом 3:0. В 2004-м они тоже боролись за трофей – тогда основное время завершилось со счетом 2:2. Серия пенальти – 4:2 в пользу Бразилии.

После 2007-го Аргентина проиграла два финала Кубка Америки в матчах с Чили. Бразилия выиграла трофей в 2019-м, когда победила Перу (2:1). Лионель Месси впервые выиграл Кубок Америки. До этого у него было три серебра и бронза.