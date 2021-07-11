Аргентина побеждала в Кубке Америки 15 раз, Бразилия – девять

Сборная Аргентины выиграла у Бразилии в финале Кубка Америки. Она впервые с 1993 года взяла этот трофей. С того момента Аргентина проиграла четыре финала – по два Бразилии и Чили.

Всего Аргентина имеет уже 15 трофеев Кубка Америки. Сборная Бразилии выигрывала турнир девять раз. Ее последняя победа была в 2019 году, когда Бразилия в финале победила Перу (3:1).

За весь 2021 год сборная Аргентины не проиграла ни одного матча. У Бразилии была такая же серия до финала Кубка Америки-2021. Она вообще не проигрывала официальные матчи с ЧМ-2018.

Аргентина сравнялась с Уругваем по количеству побед в Кубке Америки.