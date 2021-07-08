Рамос перешел в «ПСЖ». Контракт подписан до 2023 года
Карьера Серхио Рамоса:
В «Реале» он провел 671 матч, забил 101 гол, 5 раз побеждал в Примере, дважды брал Кубок Испании, 4 раза – Суперкубок. Рамос вместе с «Реалом» 4 раза становился обладателем кубка Лиги чемпионов и три раза брал Суперкубок УЕФА.
1 июля у него закончился контракт с «Реалом». Вокруг него было много слухов о переходе в «ПСЖ». И теперь официально: Рамос ушел туда, подписав контракт до 2023 года. Клуб представил его таким роликом.
Сам Рамос сказал:
«Я очень рад присоединиться к «ПСЖ». Это большое изменение в моей жизни, новый вызов, и этот день я никогда не забуду. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этого амбициозного проекта. «ПСЖ» – клуб, который уже зарекомендовал себя на высшем уровне. Я хочу продолжать расти и совершенствоваться в Париже и помогать команде побеждать».