Рамос перешел в «ПСЖ». Контракт подписан до 2023 года

Карьера Серхио Рамоса:

В «Реале» он провел 671 матч, забил 101 гол, 5 раз побеждал в Примере, дважды брал Кубок Испании, 4 раза – Суперкубок. Рамос вместе с «Реалом» 4 раза становился обладателем кубка Лиги чемпионов и три раза брал Суперкубок УЕФА.

1 июля у него закончился контракт с «Реалом». Вокруг него было много слухов о переходе в «ПСЖ». И теперь официально: Рамос ушел туда, подписав контракт до 2023 года. Клуб представил его таким роликом.