Серхио Рамос
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ПСЖ
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#Серхио Рамос #Лига 1 #ПСЖ

Рамос перешел в «ПСЖ». Контракт подписан до 2023 года

08 июля, 12:09

Карьера Серхио Рамоса:

В «Реале» он провел 671 матч, забил 101 гол, 5 раз побеждал в Примере, дважды брал Кубок Испании, 4 раза – Суперкубок. Рамос вместе с «Реалом» 4 раза становился обладателем кубка Лиги чемпионов и три раза брал Суперкубок УЕФА.

1 июля у него закончился контракт с «Реалом». Вокруг него было много слухов о переходе в «ПСЖ». И теперь официально: Рамос ушел туда, подписав контракт до 2023 года. Клуб представил его таким роликом.

Сам Рамос сказал:

«Я очень рад присоединиться к «ПСЖ». Это большое изменение в моей жизни, новый вызов, и этот день я никогда не забуду. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этого амбициозного проекта. «ПСЖ» – клуб, который уже зарекомендовал себя на высшем уровне. Я хочу продолжать расти и совершенствоваться в Париже и помогать команде побеждать».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт «ПСЖ»
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