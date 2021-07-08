Евро-2020
Италия
Англия
Англия ни разу не побеждала Италию на Евро
08 июля, 00:55
- Англия и Италия четыре раза играли друг с другом на крупных турнирах: дважды на Евро и дважды на чемпионатах мира.
- Англичане ни разу не побеждали итальянцев на Евро и только раз выигрывали в отборе на ЧМ – это было в 1977 году.
- Последний раз Англия и Италия играли на Евро в 2012 году. Итальянцы победили в серии пенальти.
- Англия впервые вышла в финал Евро, Италия прошла туда четвертый раз (один раз становилась чемпионом Европы).
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