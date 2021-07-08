Евро-2020
Италия
Англия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Англия #Италия

Англия ни разу не побеждала Италию на Евро

08 июля, 00:55

Англия и Италия сыграют в финале Евро-2020. Матч пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
  • Англия и Италия четыре раза играли друг с другом на крупных турнирах: дважды на Евро и дважды на чемпионатах мира.
  • Англичане ни разу не побеждали итальянцев на Евро и только раз выигрывали в отборе на ЧМ – это было в 1977 году.
  • Последний раз Англия и Италия играли на Евро в 2012 году. Итальянцы победили в серии пенальти.
  • Англия впервые вышла в финал Евро, Италия прошла туда четвертый раз (один раз становилась чемпионом Европы).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Англия впервые вышла в финал Евро – после 53 лет ожидания и десяти попыток. Половина из них связаны с пенальти
Как Англия превратила Евро в домашний турнир. Помогли закрытие страны для иностранцев и удача с исключением Брюсселя
Сарри называл Манчини «пидором», но эта сборная Италии выросла под влиянием Сарри − хотя он никогда в ней не работал
Джокер Италии знает латынь, учится на экономиста и сравнивает сборную с картиной Ван Гога «Цветущие ветки миндаля»
Целовать в лысину помощника тренера – счастливый ритуал сборной Италии. Сам он на удачу пьет чай с тремя ложками сахара
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Англия
#Италия