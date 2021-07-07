Серхио Рамос
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ПСЖ
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#Серхио Рамос #Лига 1 #ПСЖ

Рамос – игрок «ПСЖ». Клуб объявил о переходе, но удалил новость

07 июля, 21:10

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос подписал контракт с «ПСЖ». Подробностей перехода нет.

За «ПСЖ» Рамос будет выступать под четвертым номером: «Носить мой номер здесь, в Париже – особенно».

Официальный сайт дал новость о переходе, но удалил через несколько минут. Ссылка на новость активная, но ее нет на главной странице.

  • Рамосу 35 лет. 30 июня его контракт с «Реалом» истек. Он выступал в Мадриде с 2005 года.
  • Рамос пять раз становился чемпионом Испании, четыре – выигрывал Лигу чемпионов.
  • В составе сборной Испании он выигрывал чемпионат мира и дважды брал Евро.
  • В этом сезоне Рамос не поехал на Евро-2020 и из-за травм провел в Примере 15 матчей.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «ПСЖ»
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