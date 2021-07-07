Серхио Рамос
Лига 1
ПСЖ
Рамос – игрок «ПСЖ». Клуб объявил о переходе, но удалил новость
07 июля, 21:10
Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос подписал контракт с «ПСЖ». Подробностей перехода нет.
За «ПСЖ» Рамос будет выступать под четвертым номером: «Носить мой номер здесь, в Париже – особенно».
Официальный сайт дал новость о переходе, но удалил через несколько минут. Ссылка на новость активная, но ее нет на главной странице.
- Рамосу 35 лет. 30 июня его контракт с «Реалом» истек. Он выступал в Мадриде с 2005 года.
- Рамос пять раз становился чемпионом Испании, четыре – выигрывал Лигу чемпионов.
- В составе сборной Испании он выигрывал чемпионат мира и дважды брал Евро.
- В этом сезоне Рамос не поехал на Евро-2020 и из-за травм провел в Примере 15 матчей.
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