Рамос – игрок «ПСЖ». Клуб объявил о переходе, но удалил новость

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос подписал контракт с «ПСЖ». Подробностей перехода нет.

За «ПСЖ» Рамос будет выступать под четвертым номером: «Носить мой номер здесь, в Париже – особенно».

Официальный сайт дал новость о переходе, но удалил через несколько минут. Ссылка на новость активная, но ее нет на главной странице.