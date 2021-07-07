Кейн 14 раз забивал Шмейхелю (делал покер, хет-трик и дубль) – больше, чем любому другому вратарю

Нападающий Англии Харри Кейн за карьеру забил в ворота вратаря Дании Каспера Шмейхеля 14 голов. Оба выступают в АПЛ: Кейн – за «Тоттенхэм», Шмейхель – за «Лестер». Девять из 14-ти голов забито за три матча:

2017 год. Покер ⚽️⚽️⚽️⚽️

2015 год. Хет-трик ⚽️⚽️⚽️

2018 год. Дубль ⚽️⚽️

В момент удара Кейн уже валялся на газоне. И все равно красиво забил «Лестеру»

Последний раз Кейн и Шмейхель выходили друг против друга в мае-2021. «Тоттенхэм» победил «Лестер» со счетом 4:2, Кейн заработал 1+1 по системе гол+пас, а Шмейхель забил в свои ворота.

На Евро-2020 Шмейхель провел пять матчей, пропустил пять голов и провел одну сухую игру. Кейн вышел в стартовом составе англичан пять раз (трижды заменялся) и забил три гола (все – в плей-офф).