Месси забил и сделал два ассиста против Эквадора. Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки

Аргентина разгромила Эквадор (3:0) в 1/4 финала Кубка Америки. Лионель Месси в этом матче забил прямым ударом со штрафного, а перед этим ассистировал Де Паулю и Мартинесу.

Месси забил 58-й гол прямым ударом со штрафного. Еще этот гол стал для него 76-м в составе сборной. По голам в сборных Месси делит восьмое место с Али Мабхутом из ОАЭ.

Криштиану Роналду забил 57 голов со штрафных, но в рейтинге голов за сборную занимает первое место вместе с Али Даеи (у обоих – по 109).

Месси стал лучшим игроком матча: