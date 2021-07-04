Лионель Месси
Кубок Америки
Аргентина
Месси забил и сделал два ассиста против Эквадора. Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки
04 июля, 10:46
Аргентина разгромила Эквадор (3:0) в 1/4 финала Кубка Америки. Лионель Месси в этом матче забил прямым ударом со штрафного, а перед этим ассистировал Де Паулю и Мартинесу.
Месси забил 58-й гол прямым ударом со штрафного. Еще этот гол стал для него 76-м в составе сборной. По голам в сборных Месси делит восьмое место с Али Мабхутом из ОАЭ.
Криштиану Роналду забил 57 голов со штрафных, но в рейтинге голов за сборную занимает первое место вместе с Али Даеи (у обоих – по 109).
Месси стал лучшим игроком матча:
В другом четвертьфинале Уругвай проиграл Колумбии в серии пенальти. Так свой реализованный удар отметил защитник Колумбии Мина:
Полуфинальные пары:
- 6 июля, 02:00. Бразилия – Перу
- 7 июля, 04:00. Аргентина – Колумбия
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые