Лионель Месси
Кубок Америки
Аргентина
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#Лионель Месси #Кубок Америки #Аргентина

Месси забил и сделал два ассиста против Эквадора. Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки

04 июля, 10:46

Аргентина разгромила Эквадор (3:0) в 1/4 финала Кубка Америки. Лионель Месси в этом матче забил прямым ударом со штрафного, а перед этим ассистировал Де Паулю и Мартинесу.

Месси забил 58-й гол прямым ударом со штрафного. Еще этот гол стал для него 76-м в составе сборной. По голам в сборных Месси делит восьмое место с Али Мабхутом из ОАЭ.

Криштиану Роналду забил 57 голов со штрафных, но в рейтинге голов за сборную занимает первое место вместе с Али Даеи (у обоих – по 109).

Месси стал лучшим игроком матча:

В другом четвертьфинале Уругвай проиграл Колумбии в серии пенальти. Так свой реализованный удар отметил защитник Колумбии Мина:

Полуфинальные пары:

  • 6 июля, 02:00. Бразилия – Перу
  • 7 июля, 04:00. Аргентина – Колумбия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Кубка Америки
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