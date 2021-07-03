🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇰 Англия сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020

В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет против Дании. Матч пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на Первом канале.

Дания последний раз доходила до полуфинала Евро в 1992 году, Англия – в 1996-м.

Дания становилась чемпионом Европы один раз – в 1992 году. Англия никогда не выигрывала Евро.

В другом полуфинале встретятся Испания и Италия. Они сыграют в Лондоне 6 июля. Начало – в 22:00. Матч покажет телеканал «Россия 1».

Финал состоится 11 июля в Лондоне.