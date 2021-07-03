Евро-2020
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Дания
🏴🇩🇰 Англия сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020
03 июля, 23:50
Так прошли матчи 1/4 финала:
В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет против Дании. Матч пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на Первом канале.
- Дания последний раз доходила до полуфинала Евро в 1992 году, Англия – в 1996-м.
- Дания становилась чемпионом Европы один раз – в 1992 году. Англия никогда не выигрывала Евро.
В другом полуфинале встретятся Испания и Италия. Они сыграют в Лондоне 6 июля. Начало – в 22:00. Матч покажет телеканал «Россия 1».
Финал состоится 11 июля в Лондоне.
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