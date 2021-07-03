Евро-2020
Англия
Дания
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#Евро-2020 #Англия #Дания

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇰 Англия сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020

03 июля, 23:50

Так прошли матчи 1/4 финала:

Матч завершен
Чехия
Шик 49
1:2
Матч завершен
Дания
Делэни 5
Дольберг 42
Матч завершен
Украина
0:4
Матч завершен
Англия
Кейн 4
Магуайр 46
Кейн 50
Хендерсон 63

В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет против Дании. Матч пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на Первом канале.

  • Дания последний раз доходила до полуфинала Евро в 1992 году, Англия – в 1996-м.
  • Дания становилась чемпионом Европы один раз – в 1992 году. Англия никогда не выигрывала Евро.

В другом полуфинале встретятся Испания и Италия. Они сыграют в Лондоне 6 июля. Начало – в 22:00. Матч покажет телеканал «Россия 1».

Финал состоится 11 июля в Лондоне.

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Источник:
Гол.ру
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