Фукс попал в состав Бразилии на Олимпиаду в Токио. Он провел 13 минут за ЦСКА

Утром 3 июля он провел тренировку с ЦСКА, а вечером отправится в состав сборной Бразилии, которая сыграет в группе с Германией, Саудовской Аравией и Кот-д'Ивуаром.

От ЦСКА на Олимпиаде в Токио за Аргентину сыграет нападающий Адольфо Гайч, который прошлый сезон провел в аренде в «Беневенто».

Бруно Фукс перешел в ЦСКА из «Интернасьонала» летом-2020 и подписал контракт на пять лет.

Он дебютировал за ЦСКА в матче РПЛ против «Ахмата» 30 августа 2020 года, сыграл 13 минут и получил травму. Это его единственный матч в команде.

В июне Фукс полностью вылечился после травмы и работал в общей группе. Он попал в список футболистов ЦСКА на второй сбор в Австрии.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.