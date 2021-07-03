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Бруно Фукс
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Фукс попал в состав Бразилии на Олимпиаду в Токио. Он провел 13 минут за ЦСКА
03 июля, 16:10
Утром 3 июля он провел тренировку с ЦСКА, а вечером отправится в состав сборной Бразилии, которая сыграет в группе с Германией, Саудовской Аравией и Кот-д'Ивуаром.
От ЦСКА на Олимпиаде в Токио за Аргентину сыграет нападающий Адольфо Гайч, который прошлый сезон провел в аренде в «Беневенто».
- Бруно Фукс перешел в ЦСКА из «Интернасьонала» летом-2020 и подписал контракт на пять лет.
- Он дебютировал за ЦСКА в матче РПЛ против «Ахмата» 30 августа 2020 года, сыграл 13 минут и получил травму. Это его единственный матч в команде.
- В июне Фукс полностью вылечился после травмы и работал в общей группе. Он попал в список футболистов ЦСКА на второй сбор в Австрии.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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