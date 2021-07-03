Англия ни разу не проигрывала в 2021 году. Статистика за девять матчей – 15:1

Англия провела в 2021 году девять матчей (против Украины – десятый) со счетом 15:1, ни разу не проиграла и выиграла восемь матчей.

Единственная потеря очков – с Шотландией, единственный пропущенный гол – от Польши:

✅ 🇸🇲 5:0

✅ 🇦🇱 2:0

✅ 🇵🇱 2:1

✅ 🇦🇹 1:0

✅ 🇷🇴 1:0

✅ 🇭🇷 1:0

👌🏻 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 0:0

✅ 🇨🇿 1:0

✅ 🇩🇪 2:0

Последний раз Англия проигрывала осенью-2020 Бельгии в Лиге наций.

Англия ни разу не выигрывала Евро, но дважды брала бронзу. На Евро-2016 она вылетела в 1/8 финала от Исландии.

На Евро-2020 он вышла с первого места из группы D, а в 1/8 финала прошла Германию.

Италия продлила серию без поражений до 32 матчей. В последний раз она проигрывала в 2018 году