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Англия ни разу не проигрывала в 2021 году. Статистика за девять матчей – 15:1
03 июля, 13:56
Англия провела в 2021 году девять матчей (против Украины – десятый) со счетом 15:1, ни разу не проиграла и выиграла восемь матчей.
Единственная потеря очков – с Шотландией, единственный пропущенный гол – от Польши:
✅ 🇸🇲 5:0
✅ 🇦🇱 2:0
✅ 🇵🇱 2:1
✅ 🇦🇹 1:0
✅ 🇷🇴 1:0
✅ 🇭🇷 1:0
👌🏻 🏴 0:0
✅ 🇨🇿 1:0
✅ 🇩🇪 2:0
- Последний раз Англия проигрывала осенью-2020 Бельгии в Лиге наций.
- Англия ни разу не выигрывала Евро, но дважды брала бронзу. На Евро-2016 она вылетела в 1/8 финала от Исландии.
- На Евро-2020 он вышла с первого места из группы D, а в 1/8 финала прошла Германию.
Италия продлила серию без поражений до 32 матчей. В последний раз она проигрывала в 2018 году
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