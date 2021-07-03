Евро-2020
Италия
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#Евро-2020 #Италия

Италия продлила серию без поражений до 32 матчей. В последний раз она проигрывала в 2018 году

03 июля, 00:09

Италия вышла в полуфинал Евро, обыграв Бельгию (2:1) и продлила рекордную серию без поражений:

  • В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года в игре с Португалией (0:1). С тех пор она провела 32 матча: 27 побед и пять ничьих.
  • Это обновление рекорда, установленного меньше недели назад, когда Италия не проиграла в 31 матче.

Италия пропустила гол во втором матче подряд. До этого у нее было 11 игр без пропущенных мячей.

В полуфинале она сыграет с Испанией. Матч пройдет 6 июля в Лондоне.

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