Евро-2020
Италия
Италия продлила серию без поражений до 32 матчей. В последний раз она проигрывала в 2018 году
03 июля, 00:09
Италия вышла в полуфинал Евро, обыграв Бельгию (2:1) и продлила рекордную серию без поражений:
- В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года в игре с Португалией (0:1). С тех пор она провела 32 матча: 27 побед и пять ничьих.
- Это обновление рекорда, установленного меньше недели назад, когда Италия не проиграла в 31 матче.
Италия пропустила гол во втором матче подряд. До этого у нее было 11 игр без пропущенных мячей.
В полуфинале она сыграет с Испанией. Матч пройдет 6 июля в Лондоне.
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