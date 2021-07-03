Евро-2020
Украина
Англия
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#Евро-2020 #Англия #Украина

🇺🇦🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Украина пропустила четыре гола от Англии и вылетела с Евро-2020

03 июля, 23:50

Игра 1/4 финала Евро-2020 прошла в Риме. Итоги:

Матч завершен
Украина
0:4
Матч завершен
Англия
Кейн 4
Магуайр 46
Кейн 50
Хендерсон 63
  • Украина семь раз играла (это восьмой) против Англии и выиграла только в одном матче – в 2009 году в отборе на ЧМ-2010.
  • Харри Кейн – лучший бомбардир Англии на этом турнире. Это его третий гол в плей-офф.
  • Англия ни разу не проиграла и не пропустила за пять матчей Евро-2020.
  • За этот период Англия забила восемь голов – в половине поучаствовал Рахим Стерлинг, который в шестой раз ассистировал Кейну. Это наивысший показатель в сборной Англии в 21-м веке.
  • Это первый четвертьфинал Украины на чемпионатах Европы.

В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет против Дании. Матч пройдет 7 июля в Лондоне.

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Источник:
Гол.ру
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