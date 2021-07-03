Евро-2020
Украина
Англия
🇺🇦🏴 Украина пропустила четыре гола от Англии и вылетела с Евро-2020
03 июля, 23:50
Игра 1/4 финала Евро-2020 прошла в Риме. Итоги:
- Украина семь раз играла (это восьмой) против Англии и выиграла только в одном матче – в 2009 году в отборе на ЧМ-2010.
- Харри Кейн – лучший бомбардир Англии на этом турнире. Это его третий гол в плей-офф.
- Англия ни разу не проиграла и не пропустила за пять матчей Евро-2020.
- За этот период Англия забила восемь голов – в половине поучаствовал Рахим Стерлинг, который в шестой раз ассистировал Кейну. Это наивысший показатель в сборной Англии в 21-м веке.
- Это первый четвертьфинал Украины на чемпионатах Европы.
В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет против Дании. Матч пройдет 7 июля в Лондоне.
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