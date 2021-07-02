На Евро-2020 забито десять автоголов. Это больше, чем за всю историю турнира

Швейцария забила в свои ворота в матче 1/4 финала Евро против Испании. Теперь это десятый мяч, забитый в свои ворота в этом розыгрыше.

🇹🇷 Мерих Демирал

🇵🇱 Войцех Щесны

🇩🇪 Матс Хуммельс

🇵🇹 Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру

🇫🇮 Лукаш Градецки

🇸🇰 Юрай Куцка и Мартин Дубравка

🇪🇸 Педри

🇨🇭 Денис Закария

Из 15 предыдущих розыгрышей Евро автоголы забивали в шести. Всего их девять – меньше, чем на одном Евро-2020. Чемпионаты проводят с 1960 года.