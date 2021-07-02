Евро-2020
Швейцария
На Евро-2020 забито десять автоголов. Это больше, чем за всю историю турнира
02 июля, 20:05
Швейцария забила в свои ворота в матче 1/4 финала Евро против Испании. Теперь это десятый мяч, забитый в свои ворота в этом розыгрыше.
🇵🇱 Войцех Щесны
🇵🇹 Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру
🇸🇰 Юрай Куцка и Мартин Дубравка
🇪🇸 Педри
🇨🇭 Денис Закария
Из 15 предыдущих розыгрышей Евро автоголы забивали в шести. Всего их девять – меньше, чем на одном Евро-2020. Чемпионаты проводят с 1960 года.
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