Евро-2020
Швейцария
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#Евро-2020 #Швейцария

На Евро-2020 забито десять автоголов. Это больше, чем за всю историю турнира

02 июля, 20:05

Швейцария забила в свои ворота в матче 1/4 финала Евро против Испании. Теперь это десятый мяч, забитый в свои ворота в этом розыгрыше.

🇹🇷 Мерих Демирал

🇵🇱 Войцех Щесны

🇩🇪 Матс Хуммельс

🇵🇹 Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру

🇫🇮 Лукаш Градецки

🇸🇰 Юрай Куцка и Мартин Дубравка

🇪🇸 Педри

🇨🇭 Денис Закария

Из 15 предыдущих розыгрышей Евро автоголы забивали в шести. Всего их девять – меньше, чем на одном Евро-2020. Чемпионаты проводят с 1960 года.

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Источник:
Gracenote Live
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