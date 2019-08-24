Все голы «Челси» в этом сезоне АПЛ забили игроки, которые в прошлом году были в Чемпионшипе

«Челси» выиграл первый матч с Фрэнком Лэмпардом: в 3 туре АПЛ со счетом 3:2 команда обыграла «Норвич Сити».

Дублем за «Челси» отметился Тэмми Абрахам, еще один гол забил Мэйсон Маунт, который также принес команде ничью в предыдущем матче с «Лестером». Вдвоем Абрахам и Маунт забили все мячи «Челси» в этом сезоне АПЛ.

21-летний Тэмми Абрахам в прошлом сезоне играл за «Астон Виллу» в Чемпионшипе. По итогам он занял второе место в списке лучших бомбардиров, забив 26 мячей в 40 матчах.

Мэйсон Маунт, которому в этом году исполнилось 20 лет, играл под руководством Фрэнка Лэмпарда в «Дерби Каунти». За 38 матчей он забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

Норвич – Челси – 2:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Абрахам, 3; 1:1 – Кантвелл, 6; 1:2 – Маунт, 17; 2:2 – Пукки, 30; 2:3 – Абрахам, 68.

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