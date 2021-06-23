🇵🇹 🇫🇷  Евро-2020: стартовые составы на матч Португалия – Франция, 23 июня 2021 года

Стартовые составы объявят примерно за час до игры. Ориентировочные составы:

Португалия: Патрисиу, Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру, Данилу, Сантуш, Фернандеш, Силва, Роналду, Жота.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Погба, Канте, Толиссо, Гризманн, Бензема, Мбаппе.

В группе все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Возможен расклад, при котором Португалия опустится на последнее место: если она проигрывает и Германия тоже. Франция уже гарантированно вышла в плей-офф, но еще непонятно, с какого места.