Евро-2020
Франция
Португалия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Франция #Португалия

🇵🇹 🇫🇷  Евро-2020: стартовые составы на матч Португалия – Франция, 23 июня 2021 года

4 часа назад

В последнем туре группы F на Евро-2020 встретятся команды Германии и Венгрии, игра состоится в Будапеште.

Португалия
-:-
Франция

Стартовые составы объявят примерно за час до игры. Ориентировочные составы:

Португалия: Патрисиу, Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру, Данилу, Сантуш, Фернандеш, Силва, Роналду, Жота.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Погба, Канте, Толиссо, Гризманн, Бензема, Мбаппе.

В группе все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Возможен расклад, при котором Португалия опустится на последнее место: если она проигрывает и Германия тоже. Франция уже гарантированно вышла в плей-офф, но еще непонятно, с какого места.

все группы

Евро-2020: прогноз на матч Португалия – Франция, 23 июня 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Португалия – Франция, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Евро-2020
Еще по теме
Будапешт – единственный город Евро-2020, который открыл трибуны полностью. Потому что Венгрия вакцинировала уже половину населения страны
Расклады по группам Евро-2020 перед последним туром. Испания и Португалия могут не попасть в плей-офф
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Франция
#Португалия