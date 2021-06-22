Евро-2020: прогноз на матч Португалия – Франция, 23 июня 2021 года

Расклад перед третьим туром группы F Евро-2020: Франция занимает первую строчку с 4 очками; Португалия идет на третьем месте – 3 балла.

23 июня они сыграют в очном матче в Будапеште. Котировки букмекеров:

Победа Португалии – 3.80.

Ничья – 2.95.

Победа Франции – 2.30.

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Евро-2020: во сколько начало матча Португалия – Франция, 23 июня 2021 года