Евро-2020
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#Евро-2020 #Франция #Португалия

Евро-2020: прогноз на матч Португалия – Франция, 23 июня 2021 года

33 минуты назад

Расклад перед третьим туром группы F Евро-2020: Франция занимает первую строчку с 4 очками; Португалия идет на третьем месте – 3 балла.

23 июня они сыграют в очном матче в Будапеште. Котировки букмекеров:

  • Победа Португалии – 3.80.
  • Ничья – 2.95.
  • Победа Франции – 2.30.

Евро-2020: где смотреть матч Португалия – Франция, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Португалия – Франция, 23 июня 2021 года

Португалия
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Франция
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Источник:
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