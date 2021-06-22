Евро-2020: во сколько начало матча Португалия – Франция, 23 июня 2021 года

Последние пять встреч сборных Португалии и Франции:

14.11.20 – победа Франции (1:0).

11.10.20 – ничья (0:0).

10.07.16 – победа Португалии в финале Евро-2016 (1:0).

04.09.15 – победа Франции (1:0).

11.10.14 – победа Франции (2:1).

Сейчас сборные встретятся в рамках группового этапа Евро-2020. Матч состоится 23 июня в Будапеште. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

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