Евро-2020
Франция
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#Евро-2020 #Франция #Португалия

Евро-2020: во сколько начало матча Португалия – Франция, 23 июня 2021 года

43 минуты назад

Последние пять встреч сборных Португалии и Франции:

  • 14.11.20 – победа Франции (1:0).
  • 11.10.20 – ничья (0:0).
  • 10.07.16 – победа Португалии в финале Евро-2016 (1:0).
  • 04.09.15 – победа Франции (1:0).
  • 11.10.14 – победа Франции (2:1).

Сейчас сборные встретятся в рамках группового этапа Евро-2020. Матч состоится 23 июня в Будапеште. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Португалия – Франция, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Португалия
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Франция
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Гол
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