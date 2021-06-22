Евро-2020
Франция
Португалия
Евро-2020: где смотреть матч Португалия – Франция, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
54 минуты назад
Турнирный расклад в группе Е Евро-2020 перед третьим туром. Франция – первая строчка, 4 очка. Португалия – третье место, 3 очка.
23 июня они сыграют очный матч:
- Встреча пройдет в Будапеште.
- Ее покажет «Россия 1» в прямом эфире.
- Трансляция начнется в 21:50 по московскому времени.
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