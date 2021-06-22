Евро-2020
Франция
Португалия
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#Евро-2020 #Франция #Португалия

Евро-2020: где смотреть матч Португалия – Франция, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

54 минуты назад

Турнирный расклад в группе Е Евро-2020 перед третьим туром. Франция – первая строчка, 4 очка. Португалия – третье место, 3 очка.

23 июня они сыграют очный матч:

  • Встреча пройдет в Будапеште.
  • Ее покажет «Россия 1» в прямом эфире.
  • Трансляция начнется в 21:50 по московскому времени.
Португалия
-:-
Франция
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Источник:
Гол
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