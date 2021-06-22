🇨🇿 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Евро-2020: стартовые составы на матч Чехия – Англия, 22 июня 2021 года

Составы на матч появятся примерно за час до игры. Ориентировочные составы:

Чехия: Вацлик, Цоуфал, ﻿Челустка, Калас, Боржил, ﻿Соучек, Голеш, Масопуст, Дарида, Янкто, Шик.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Беллингем, Грилиш, Кейн, Стерлинг.

Англия и Чехия уже гарантировали себе участие в плей-офф, но пока не понятно, с какого места. Англия станет первой, если победит, Чехии достаточно не проиграть для выхода на первое место.