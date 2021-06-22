Евро-2020
Англия
Чехия
🇨🇿 🏴 Евро-2020: стартовые составы на матч Чехия – Англия, 22 июня 2021 года
41 минуту назад
Составы на матч появятся примерно за час до игры. Ориентировочные составы:
Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Калас, Боржил, Соучек, Голеш, Масопуст, Дарида, Янкто, Шик.
Англия: Пикфорд, Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Беллингем, Грилиш, Кейн, Стерлинг.
Англия и Чехия уже гарантировали себе участие в плей-офф, но пока не понятно, с какого места. Англия станет первой, если победит, Чехии достаточно не проиграть для выхода на первое место.
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