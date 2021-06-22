Евро-2020
Швеция
Польша
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#Евро-2020 #Польша #Швеция

Евро-2020: прогноз на матч Швеция – Польша, 23 июня 2021 года

час назад

В последних пяти матчах между Швецией и Польшей все разы побеждали шведы. Общий счет – 11:1.

Сейчас они встречаются впервые с 2004 года. Их матч состоится в рамках третьего тура группы Е Евро-2020. Котировки букмекеров:

  • Победа Швеции – 2.90.
  • Ничья – 3.30.
  • Победа Польши – 2.55.

Евро-2020: где смотреть матч Швеция – Польша, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Швеция – Польша, 23 июня 2021 года

Швеция
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Польша
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Источник:
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