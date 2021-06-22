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Евро-2020: прогноз на матч Швеция – Польша, 23 июня 2021 года
час назад
В последних пяти матчах между Швецией и Польшей все разы побеждали шведы. Общий счет – 11:1.
Сейчас они встречаются впервые с 2004 года. Их матч состоится в рамках третьего тура группы Е Евро-2020. Котировки букмекеров:
- Победа Швеции – 2.90.
- Ничья – 3.30.
- Победа Польши – 2.55.
Евро-2020: где смотреть матч Швеция – Польша, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
Евро-2020: во сколько начало матча Швеция – Польша, 23 июня 2021 года
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