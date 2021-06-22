Евро-2020: прогноз на матч Швеция – Польша, 23 июня 2021 года

В последних пяти матчах между Швецией и Польшей все разы побеждали шведы. Общий счет – 11:1.

Сейчас они встречаются впервые с 2004 года. Их матч состоится в рамках третьего тура группы Е Евро-2020. Котировки букмекеров:

Победа Швеции – 2.90.

Ничья – 3.30.

Победа Польши – 2.55.

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Евро-2020: во сколько начало матча Швеция – Польша, 23 июня 2021 года