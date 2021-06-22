Евро-2020
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Евро-2020: во сколько начало матча Швеция – Польша, 23 июня 2021 года
2 часа назад
В третьем туре Евро-2020 в группе Е сыграют сборные Швеции и Польши:
- Матч пройдет в Санкт-Петербурге.
- Он состоится 23 июня.
- Швеция – лидер группы. Словакия идет на четвертом месте.
Их встреча состоится в 19:00 по московскому времени.
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