Евро-2020
Швеция
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#Евро-2020 #Польша #Швеция

Евро-2020: во сколько начало матча Швеция – Польша, 23 июня 2021 года

2 часа назад

В третьем туре Евро-2020 в группе Е сыграют сборные Швеции и Польши:

  • Матч пройдет в Санкт-Петербурге.
  • Он состоится 23 июня.
  • Швеция – лидер группы. Словакия идет на четвертом месте.

Их встреча состоится в 19:00 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Швеция – Польша, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Швеция
-:-
Польша
Источник:
Гол
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