Евро-2020: во сколько начало матча Швеция – Польша, 23 июня 2021 года

В третьем туре Евро-2020 в группе Е сыграют сборные Швеции и Польши:

Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

Он состоится 23 июня.

Швеция – лидер группы. Словакия идет на четвертом месте.

Их встреча состоится в 19:00 по московскому времени.

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