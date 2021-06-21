Гриллич – лучший игрок в матче Украины и Австрии

Полузащитник сборной Австрии Флориан Гриллич провел на поле все 90 минут в матче Евро-2020 группы С против Украины, но не отметился результативными действиями.

Грилличу – 25 лет. Он выступает за «Хоффенхайм». В этом сезоне провел в Бундеслиге 25 матчей и забил два гола.

Австрия выиграла второй матч в группе и впервые в истории вышла в плей-офф Евро.

История о Флориане Грилличе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Самое яркое воспоминание времени в «Вердере»: «Никогда не забуду конец моего первого сезона. Мы обыграли «Айнтрахт», забив единственный гол на 88-й минуте, и спаслись от вылета. Нас перед матчем приветствовали 30 тысяч человек!»

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить