Австрия
Евро-2020
Австрия ни разу не побеждала на прошлых ЧЕ. На Евро-2020 – впервые вышла из группы
вчера, 21:15
- Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе. В 1/8 финала она сыграет против Италии. Матч пройдет 26 июня в Лондоне.
- Для Австрии это третий чемпионат Европы в истории. На Евро-2008 и Евро-2016 Австрия ни разу не победила и не вышла из группы.
- Австрия стала 25-й сборной, которая вышла в плей-офф Евро.
Баумгартнер забил Украине, стал самым молодым бомбардиром Евро-2020 и заменился через 11 минут
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