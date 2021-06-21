Австрия
Евро-2020
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#Австрия #Евро-2020

Австрия ни разу не побеждала на прошлых ЧЕ. На Евро-2020 – впервые вышла из группы

вчера, 21:15

Австрия победила Украину в матче третьего тура Евро-2020 группы С. Это ее вторая победа на турнире – до этого обыгрывала Северную Македонию.

Матч завершен
Украина
0:1
Матч завершен
Австрия
Баумгартнер 21
  • Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе. В 1/8 финала она сыграет против Италии. Матч пройдет 26 июня в Лондоне.
  • Для Австрии это третий чемпионат Европы в истории. На Евро-2008 и Евро-2016 Австрия ни разу не победила и не вышла из группы.
  • Австрия стала 25-й сборной, которая вышла в плей-офф Евро.

Баумгартнер забил Украине, стал самым молодым бомбардиром Евро-2020 и заменился через 11 минут

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Источник:
Гол.ру
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