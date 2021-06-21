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#Евро-2020 #Бельгия #Финляндия

🇫🇮🇧🇪 Евро-2020: стартовые составы на матч Финляндия – Бельгия, 21 июня 2021 года

4 часа назад

В последнем туре группы В на Евро-2020 сыграют сборные Финляндии и Бельгии, матч пройдет в Санкт-Петербурге. Бельгия уже вышла в плей-офф, для первого места в группе нужно не проиграть Финляндии. Финны выйдут в 1/8 финала при победе, при определенных раскладах их устроит и ничья.

Ориентировочные составы:

Финляндия: Градецки – Тойвио, Араюури, О’Шоннесси – Райтала, Камара, Спарв, Лод, Уронен – Пукки, Похьянпало.

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Боята, Вермален – Шадли, Тилеманс, Витсель, Карраско – Э.Азар, Де Брюйне – Батшуайи.       

Где смотреть матч Финляндия – Бельгия

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