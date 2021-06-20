Евро-2020
Бельгия
Финляндия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Бельгия #Финляндия

Евро-2020: где смотреть матч Финляндия – Бельгия, 21 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

час назад

Финляндия и Бельгия проведут матч третьего тура группового этапа Евро-2020. Игра группы B стартует 21 июня в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет матч в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:30 по Москве. На полчаса раньше ее начнет канал «Матч Премьер».

Бельгия не выигрывает у Финляндии с 1987 года. Потом команды провели пять товарищеских матчей, где Финляндия победила три раза. В отборе на Евро-2008 Финляндия обыграла Бельгию со счетом 2:0, в другом матче была ничья 0:0.

Матч Финляндии и Бельгии пройдет параллельно с другой игрой этой группы. Там Россия сыграет с Данией в Копенгагене.

Финляндия
-:-
Бельгия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Расклады по группам Евро-2020 перед последним туром. Испания и Португалия могут не попасть в плей-офф
По каким правилам в плей-офф Евро-2020 выходят команды из третьих мест. И что не так с этими правилами
Как России выйти из группы. Все расклады на последний тур
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Бельгия
#Финляндия