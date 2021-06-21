Евро-2020
Россия
Бельгия
Дания
Финляндия
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#Евро-2020 #Россия #Дания #Бельгия #Финляндия

🇷🇺 Россия заняла последнее место в группе, Дания сыграет с Уэльсом

вчера, 23:51

В группе В Евро-2020 закончились матчи третьего тура. Результаты:

Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Мехле 82
Матч завершен
Финляндия
0:2
Матч завершен
Бельгия
Градецки 74
Лукаку 81
  • Бельгия выиграла три матча из трех и вышла из группы В Евро-2020 с первого места. В 1/8 финала она сыграет с третьим место из группы A, D, E или F. Сейчас это Швейцария, Хорватия, Испания и Португалия.
  • Бельгия не побеждала Финляндию семь матчей подряд. Это ее первая победа с 1968 года.

Итоговое положение команд в группе В:

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Источник:
Гол.ру
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