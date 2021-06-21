Евро-2020
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🇷🇺 Россия заняла последнее место в группе, Дания сыграет с Уэльсом
вчера, 23:51
В группе В Евро-2020 закончились матчи третьего тура. Результаты:
- Дания победила Россию в первом официальном матче.
- Дания стала второй в группе В и вышла в 1/8 финала Евро-2020. Ее соперник – Уэльс, матч с которым состоится 26 июня в Амстердаме.
- Дзюба повторил рекорд по голам за сборную – 30 голов.
- Сафонов впервые пропустил гол в матче за сборную. Против Дании.
- Дамсгор – первый автор гола на Евро, который родился в 21 веке.
- Бельгия выиграла три матча из трех и вышла из группы В Евро-2020 с первого места. В 1/8 финала она сыграет с третьим место из группы A, D, E или F. Сейчас это Швейцария, Хорватия, Испания и Португалия.
- Бельгия не побеждала Финляндию семь матчей подряд. Это ее первая победа с 1968 года.
Итоговое положение команд в группе В:
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