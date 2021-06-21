Матвей Сафонов
Евро-2020
Россия
Дания
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#Матвей Сафонов #Евро-2020 #Россия #Дания

Сафонов впервые пропустил гол в матче за сборную. Против Дании

вчера, 23:10

Сборная Дании в матче Евро-2020 группы В против России забила первый гол на 38-й минуте. Это сделал Миккель Дамсгор – первый автор гола на Евро, который родился в 21 веке.

Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Мехле 82
  • Вратарь Матвей Сафонов проводит второй матч за сборную России на Евро-2020.
  • В матче с Финляндией он провел первый официальный матч за сборную и не пропустил.
  • Сафонов дебютировал за Россию в товарищеском матче против Польши, выйдя на замену.

Дания забила первым ударом в створ, который оказался единственным за первый тайм.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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