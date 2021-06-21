Матвей Сафонов
Евро-2020
Россия
Дания
Сафонов впервые пропустил гол в матче за сборную. Против Дании
вчера, 23:10
- Вратарь Матвей Сафонов проводит второй матч за сборную России на Евро-2020.
- В матче с Финляндией он провел первый официальный матч за сборную и не пропустил.
- Сафонов дебютировал за Россию в товарищеском матче против Польши, выйдя на замену.
Дания забила первым ударом в створ, который оказался единственным за первый тайм.
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