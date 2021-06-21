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Евро-2020
Россия на Евро-2020 использовала 19 футболистов за два тура. Как на ЧМ-2018 за пять матчей
4 часа назад
Главный тренер Станислав Черчесов за два матча против Бельгии и Финляндии использовал 19 футболистов:
- в матче с Финляндией в ворота встал Матвей Сафонов, который заменил Антона Шунина.
- в матче с Бельгией была обратная замена. На поле вышел и ушел Денис Черышев.
В группе В по 18 футболистов задействовали сборные Бельгии и Финляндии, 17 – Дания.
На ЧМ-2018 Россия за пять матчей использовала 19 игроков, но на групповом этапе во время игры разрешались только три замены. В двух матчах плей-офф, где было дополнительное время, Черчесов совершил четыре замены.
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