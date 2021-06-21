Россия на Евро-2020 использовала 19 футболистов за два тура. Как на ЧМ-2018 за пять матчей

Главный тренер Станислав Черчесов за два матча против Бельгии и Финляндии использовал 19 футболистов:

в матче с Финляндией в ворота встал Матвей Сафонов, который заменил Антона Шунина.

в матче с Бельгией была обратная замена. На поле вышел и ушел Денис Черышев.

В группе В по 18 футболистов задействовали сборные Бельгии и Финляндии, 17 – Дания.

На ЧМ-2018 Россия за пять матчей использовала 19 игроков, но на групповом этапе во время игры разрешались только три замены. В двух матчах плей-офф, где было дополнительное время, Черчесов совершил четыре замены.