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#Россия #Евро-2020

Россия на Евро-2020 использовала 19 футболистов за два тура. Как на ЧМ-2018 за пять матчей

4 часа назад

Россия сыграет против Дании в матче третьего тура Евро-2020 группы В. Матч пройдет в Копенгагене и начнется в 22:00 по московскому времени.

Россия
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Дания

Главный тренер Станислав Черчесов за два матча против Бельгии и Финляндии использовал 19 футболистов:

  • в матче с Финляндией в ворота встал Матвей Сафонов, который заменил Антона Шунина.
  • в матче с Бельгией была обратная замена. На поле вышел и ушел Денис Черышев.

В группе В по 18 футболистов задействовали сборные Бельгии и Финляндии, 17 Дания.

На ЧМ-2018 Россия за пять матчей использовала 19 игроков, но на групповом этапе во время игры разрешались только три замены. В двух матчах плей-офф, где было дополнительное время, Черчесов совершил четыре замены. 

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Источник:
Гол.ру
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