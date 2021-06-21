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Евро-2020
Дания
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#Россия #Евро-2020 #Дания

Россия только раз играла против Дании. Молодежка проиграла все пять матчей

час назад

Россия сыграет с Данией в матче третьего тура Евро-2020 группы В. Игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на Первом канале.

Россия
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Дания

Это второй матч между командами. Единственный раз Россия и Дания встречались в товарищеском матче в 2012 году. Игра прошла на стадионе «Паркен» и закончилась победой россиян: голы забили Роман Широков и Андрей Аршавин.

Россия – Дания. 2012 год.

РФС

Молодежные сборные России и Дании играли друг с другом пять раз. Везде побеждали датчане.

  • Последний матч состоялся в марте-2021 на групповом этапе молодежного Евро – 3:0 в пользу датчан. В той игре на поле вышли Денис Макаров, Роман Евгеньев и Игорь Дивеев. Все трое попали в заявку основной команды на Евро-2020.
  • В 2013 году молодежные сборные встретились в отборочной группе к чемпионату Европы. Дания победила – 2:0. Из того состава у России на Евро-2020 попал Алексей Миранчук, у датчан – Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Пьер-Эмиль Хейбьерг.
  • В 2014 году было поражение 2:4. За Россию забили Денис Давыдов и Аршак Корян.
  • Молодежки дважды играли в 2005 году в стыках к Евро-2006. В первом матче проиграли 0:1. Во втором – забил Юрий Жирков. Из-за травмы он покинул сборную России на Евро-2020. Тогда Россия проиграла 1:3 и получила пять красных карточек.
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Источник:
Гол.ру
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