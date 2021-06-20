Жорди Альба
Евро-2020
Испания
Польша
Альба – лучший игрок в матче Испании и Польши
3 часа назад
В матче Евро-2020 группы Е сборная Испании сыграла вничью с Польшей (1:1). Основные события:
- Козловски – самый молодой игрок в истории Евро.
- Мората не попал в пустые ворота после добивания с пенальти. В первом тайме он забил гол.
- Левандовски забил на трех разных Евро. Только Роналду повторил это.
Лучший игрок – Жорди Альба. Он провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.
История о Жорди Альбе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Настоящий соня – любит спать в общей сложности 12-13 часов за сутки и еще не против добрать три-четыре часа днем. Считает это ключевым фактором для его самочувствия.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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