Жорди Альба
Евро-2020
Испания
Польша
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#Жорди Альба #Евро-2020 #Испания #Польша

Альба – лучший игрок в матче Испании и Польши

3 часа назад

УЕФА

В матче Евро-2020 группы Е сборная Испании сыграла вничью с Польшей (1:1). Основные события:

Лучший игрок – Жорди Альба. Он провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

История о Жорди Альбе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Настоящий соня – любит спать в общей сложности 12-13 часов за сутки и еще не против добрать три-четыре часа днем. Считает это ключевым фактором для его самочувствия.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

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Источник:
УЕФА
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