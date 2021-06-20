Альба – лучший игрок в матче Испании и Польши

В матче Евро-2020 группы Е сборная Испании сыграла вничью с Польшей (1:1). Основные события:

Лучший игрок – Жорди Альба. Он провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

История о Жорди Альбе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Настоящий соня – любит спать в общей сложности 12-13 часов за сутки и еще не против добрать три-четыре часа днем. Считает это ключевым фактором для его самочувствия.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить