🇪🇦🇵🇱 Испания и Польша сыграли вничью

В двух последних матчах Испания победила Польшу с общим счетом 9:0.

Альваро Мората забил за сборную Испании 20-й гол. Но промазал в пустые ворота, когда добивал мяч после попадания в штангу от Морено.

Роберт Левандовски забил на третьем чемпионате Европы. Такое достижение есть только у Криштиану Роналду.

Третий тур в группе F пройдет 23 июня и начнется в 19:00 по московскому времени. Польша сыграет со Швецией, Испания выйдет против Словакии.