Евро-2020
Испания
Польша
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#Евро-2020 #Испания #Польша

🇪🇦🇵🇱 Испания и Польша сыграли вничью

вчера, 23:53

Матч второго тура Евро-2020 группы Е прошел в Севилье. Итог:

Матч завершен
Испания
Мората 25
1:1
Матч завершен
Польша
Левандовски 54
  • В двух последних матчах Испания победила Польшу с общим счетом 9:0.
  • Альваро Мората забил за сборную Испании 20-й гол. Но промазал в пустые ворота, когда добивал мяч после попадания в штангу от Морено.
  • Роберт Левандовски забил на третьем чемпионате Европы. Такое достижение есть только у Криштиану Роналду.

Третий тур в группе F пройдет 23 июня и начнется в 19:00 по московскому времени. Польша сыграет со Швецией, Испания выйдет против Словакии.

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Источник:
Гол.ру
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