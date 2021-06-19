Евро-2020
Испания
Польша
🇪🇦🇵🇱 Испания и Польша сыграли вничью
вчера, 23:53
Матч второго тура Евро-2020 группы Е прошел в Севилье. Итог:
- В двух последних матчах Испания победила Польшу с общим счетом 9:0.
- Альваро Мората забил за сборную Испании 20-й гол. Но промазал в пустые ворота, когда добивал мяч после попадания в штангу от Морено.
- Роберт Левандовски забил на третьем чемпионате Европы. Такое достижение есть только у Криштиану Роналду.
Третий тур в группе F пройдет 23 июня и начнется в 19:00 по московскому времени. Польша сыграет со Швецией, Испания выйдет против Словакии.
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