🇭🇺🇨🇵 Франция сыграла вничью с Венгрией

Венгрия и Франция играли на чемпионатах Европы четыре раза. Французы ни разу не побеждали: одна ничья и три поражения.

Франция выиграла пять прошлых матчей во всех турнирах со счетом 10:0, но прервала сухую серию.

Антуан Гризманн забил седьмой гол на чемпионатах Европы. Больше него за Францию на Евро забивал только Мишель Платини (9).

Матчи третьего тура группы F пройдут 23 июня и начнутся в 22:00 по московскому времени: Франция сыграет с Португалией, Венгрия – с Германией.