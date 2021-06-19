Евро-2020
Франция
Венгрия
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#Евро-2020 #Франция #Венгрия

🇭🇺🇨🇵 Франция сыграла вничью с Венгрией

2 часа назад

Матч второго тура Евро-2020 группы F прошел в Будапеште. Из-за высокой температуры игра прерывалась в первом и втором таймах, чтобы футболисты попили воду.

Матч завершен
Венгрия
Фиола 45
1:1
Матч завершен
Франция
Гризманн 66
  • Венгрия и Франция играли на чемпионатах Европы четыре раза. Французы ни разу не побеждали: одна ничья и три поражения.
  • Франция выиграла пять прошлых матчей во всех турнирах со счетом 10:0, но прервала сухую серию.
  • Антуан Гризманн забил седьмой гол на чемпионатах Европы. Больше него за Францию на Евро забивал только Мишель Платини (9).

Матчи третьего тура группы F пройдут 23 июня и начнутся в 22:00 по московскому времени: Франция сыграет с Португалией, Венгрия – с Германией.

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Источник:
Гол.ру
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