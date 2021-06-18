🇭🇷 🇨🇿 Хорватия сыграла вничью с Чехией и набрала первое очко на Евро

Единственный гол Чехии забит с пенальти Патриком Шиком. Это его третий гол на Евро-2020, он стал лучшим бомбардиром турнира.

Это 24-й реализованный пенальти Чехии подряд в истории Евро (с учетом послематчевых пенальти и выступлений Чехословакии). Единственный незабитый был в 1960-м.

Иван Перишич стал единственным игроком Хорватии, забивавшим на четырех крупных турнирах подряд: ЧМ-2014, Евро-2016, ЧМ-2018 и теперь Евро-2020.

Хорватия набрала первое очко на Евро и пока занимает третье место. Чехия идет первой с четырьмя очками. Англия и Шотландия свой матч пока не провели.