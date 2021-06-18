Евро-2020
Швеция
Словакия
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#Евро-2020 #Словакия #Швеция

🇸🇪🇸🇰 Швеция обыграла Словакию в матче Евро-2020 и поднялась на первое место

3 часа назад

Счет – 1:0. Единственный гол забит с пенальти во втором тайме.

Матч завершен
Швеция
Форсберг 77
1:0
Матч завершен
Словакия
  • Швеция и Словакия выставили на матч стартовые составы с общим возрастом 30 лет и 125 дней. Это второй показатель в истории Евро. Самые возрастные составы были в матче Греции и Швеции в 2008 году – 30 лет и 178 дней.
  • За первый тайм они пробили по воротам пять раз и установили антирекорд текущего чемпионата. Всего за матч они пробили 21 раз (12 у Швеции, 9 у Словакии), в створ 4 раза (все – у Швеции).
  • Словакия еще ни разу не побеждала Швецию. Они сыграли в седьмой раз, из которых четыре раза Словакия проигрывала.

После этой игры Швеция набрала четыре очка и возглавила группу Е. Словакия с тремя очками идет второй. Испания и Польша свой матч второго тура еще не сыграли.

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