Евро-2020
Швеция
Словакия
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#Евро-2020 #Словакия #Швеция

🇸🇪 🇸🇰 Евро-2020: стартовые составы на матч Швеция – Словакия, 18 июня 2021 года

час назад

В матче второго тура группы Е Евро-2020 сборная Швеции сыграет со Словакией. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по московскому времени.

 

Идет первый тайм
Швеция
0:0
Идет первый тайм
Идет первый тайм
Словакия

Стартовые составы на матч:

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, Экдаль, Ульссон, Форсберг, Исак, Берг.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Косцелник, Грошовски, Гамшик, Мак, Дуда.

Евро-2020: прогноз на матч Швеция – Словакия, 18 июня 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Швеция – Словакия, 18 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Источник:
сайт Евро-2020
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