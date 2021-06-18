Евро-2020
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🇸🇪 🇸🇰 Евро-2020: стартовые составы на матч Швеция – Словакия, 18 июня 2021 года
час назад
Стартовые составы на матч:
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, Экдаль, Ульссон, Форсберг, Исак, Берг.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Косцелник, Грошовски, Гамшик, Мак, Дуда.
Евро-2020: прогноз на матч Швеция – Словакия, 18 июня 2021 года
Евро-2020: где смотреть матч Швеция – Словакия, 18 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
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