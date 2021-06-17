Евро-2020: прогноз на матч Швеция – Словакия, 18 июня 2021 года

Швеция встретится со Словакией в Санкт-Петербурге во втором для них матче Евро-2020. Игра состоится 18 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа Швеции – 1,87.

Ничья – 3,45.

Победа Словакии – 5,00.

У Швеции по-прежнему неясна ситуация с заразившимися коронавирусом Кулушевски и Сванбергом. Лустиг получил травму в предыдущей игре против Испании. У словаков травмирован Шранц.