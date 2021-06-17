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Евро-2020: прогноз на матч Швеция – Словакия, 18 июня 2021 года
14 минут назад
Швеция встретится со Словакией в Санкт-Петербурге во втором для них матче Евро-2020. Игра состоится 18 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа Швеции – 1,87.
- Ничья – 3,45.
- Победа Словакии – 5,00.
У Швеции по-прежнему неясна ситуация с заразившимися коронавирусом Кулушевски и Сванбергом. Лустиг получил травму в предыдущей игре против Испании. У словаков травмирован Шранц.
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