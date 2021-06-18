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Евро-2020: прогноз на матч Португалия – Германия, 19 июня 2021 года
4 часа назад
В последних пяти встречах Германия обыгрывала Португалию четыре раза. Последняя победа португальцев над немцами случалась в июне 2000-го: тогда они победили Германию со счетом 3:0.
19 июня они сыграют в рамках группового этапа Евро-2020. Котировки букмекеров:
- Победа Португалии – 3.20.
- Ничья – 3.30.
- Победа Германии – 2.34.
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Евро-2020: во сколько начало матча Португалия – Германия, 19 июня 2021 года
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