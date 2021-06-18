Евро-2020: прогноз на матч Португалия – Германия, 19 июня 2021 года

В последних пяти встречах Германия обыгрывала Португалию четыре раза. Последняя победа португальцев над немцами случалась в июне 2000-го: тогда они победили Германию со счетом 3:0.

19 июня они сыграют в рамках группового этапа Евро-2020. Котировки букмекеров:

Победа Португалии – 3.20.

Ничья – 3.30.

Победа Германии – 2.34.

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Евро-2020: во сколько начало матча Португалия – Германия, 19 июня 2021 года