Евро-2020
Германия
Португалия
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#Евро-2020 #Португалия #Германия

Евро-2020: во сколько начало матча Португалия – Германия, 19 июня 2021 года

4 часа назад

Португалия и Германия играли в истории 18 раз. 3 раза побеждали португальцы, 10 – немцы, 5 раз была ничья. Общий счет 29:16 в пользу Франции.

Сейчас они сыграют на Евро-2020. Игра пройдет в Мюнхене и начнется в 19:00 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Португалия – Германия, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Португалия
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Германия
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Источник:
Гол
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