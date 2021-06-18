Евро-2020: во сколько начало матча Португалия – Германия, 19 июня 2021 года

Португалия и Германия играли в истории 18 раз. 3 раза побеждали португальцы, 10 – немцы, 5 раз была ничья. Общий счет 29:16 в пользу Франции.

Сейчас они сыграют на Евро-2020. Игра пройдет в Мюнхене и начнется в 19:00 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Португалия – Германия, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020