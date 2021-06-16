«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года

«Реал» анонсировал пресс-конференцию 17 июня, посвященную уходу Серхио Рамоса. На ней будет сам игрок и президент клуба Флорентино Перес.

Каких-либо официальных подробностей о ситуации сейчас нет. Контракт Рамоса истекает в июне 2021 года. Marca писала, что «Реал» вел с Рамосом переговоры о продлении. Из-за возраста (35 лет) ему предлагали контракт на год, но Рамос якобы хотел двухлетнее продление.