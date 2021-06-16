Серхио Рамос
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Реал
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
вчера, 22:39
«Реал» анонсировал пресс-конференцию 17 июня, посвященную уходу Серхио Рамоса. На ней будет сам игрок и президент клуба Флорентино Перес.
Каких-либо официальных подробностей о ситуации сейчас нет. Контракт Рамоса истекает в июне 2021 года. Marca писала, что «Реал» вел с Рамосом переговоры о продлении. Из-за возраста (35 лет) ему предлагали контракт на год, но Рамос якобы хотел двухлетнее продление.
- Рамос – основной защитник и капитан «Реала». Он играет за него с 2005 года. За это время он провел 671 игру, забил 101 гол и отдал 40 ассистов.
- В составе «Реала» он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз – чемпионат Испании, дважды – Кубок Испании и четырежды – Суперкубок.
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