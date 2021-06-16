Евро-2020
Россия
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#Евро-2020 #Россия

Россия получит от УЕФА бонус 1,5 миллиона евро за победу на Евро

час назад

Россия обыграла Финляндию в матче Евро-2020 (1:0). Это ее первая победа на турнире.

  • УЕФА еще до старта чемпионата объявил о призовом фонде в 371 миллион евро, из которых по 9,25 миллиона евро гарантированно получают все команды.
  • За победу на групповой стадии сборные получают 1,5 миллиона евро (около 130 миллионов рублей), за ничью – 750 тысяч евро (около 65 миллионов рублей).
  • Максимальная сумма, которую может получить сборная, – 34 миллиона евро. Это возможно при победе во всех матчах, в том числе в финале.
Матч завершен
Финляндия
0:1
Матч завершен
Россия
Миранчук 45

Следующий матч России пройдет с Данией 21 июня. Это будет ее последняя игра групповой стадии, после нее стартует плей-офф. Россия пока не гарантировала себе участие в нем.

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Источник:
УЕФА
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