Евро-2020
Россия
Финляндия
🇷🇺 У России три замены в составе на игру с Финляндией по сравнению с матчем с Бельгией. Одна из них вратарская
час назад
Россия сыграет против Финляндии на Евро-2020. В стартовом составе три изменения по сравнению с первой игрой:
- Вратарь: Антон Шунин ↔ Матвей Сафонов
- Защитник: Андрей Семенов ↔ Игорь Дивеев
- Полузащитник: Юрий Жирков ↔ Алексей Миранчук
Полный состав России: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Оздоев, Баринов, Зобнин, Джикия, Миранчук, Головин, Дзюба, Кузяев.
Жирков покинул турнир из-за травмы бедра. Шунин и Семенов остались в запасе.
- Матч с Финляндией будет для России вторым на Евро. Первую игру она проиграла 0:3.
- Финляндия в первом матче выиграла Данию 1:0.
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