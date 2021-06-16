Евро-2020
Россия
Финляндия
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#Евро-2020 #Россия #Финляндия

🇷🇺 У России три замены в составе на игру с Финляндией по сравнению с матчем с Бельгией. Одна из них вратарская

час назад

Россия сыграет против Финляндии на Евро-2020. В стартовом составе три изменения по сравнению с первой игрой:

Полный состав России: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Оздоев, Баринов, Зобнин, Джикия, Миранчук, Головин, Дзюба, Кузяев.

Жирков покинул турнир из-за травмы бедра. Шунин и Семенов остались в запасе.

  • Матч с Финляндией будет для России вторым на Евро. Первую игру она проиграла 0:3.
  • Финляндия в первом матче выиграла Данию 1:0.
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