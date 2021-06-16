Евро-2020
Нидерланды
Австрия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Нидерланды #Австрия

Евро-2020: во сколько начало матча Нидерланды – Австрия, 17 июня 2021 года

2 часа назад

Нидерланды и Австрия сыграют во втором туре группового этапа Евро-2020. Старт матча – 17 июня в 22:00 по московскому времени.

Обе команды выиграли первые матчи на чемпионате Европы. Нидерланды и Украина провели самую результативную игру первого тура – 3:2. Австрия победила дебютантов из Северной Македонии – 3:1.

Начиная с 1992 года, Нидерланды постоянно выигрывают у Австрии. За это время команды провели шесть матчей. Четыре из них были товарищескими.

Нидерланды
-:-
Австрия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Голландец Блинд заплакал после победы. Он дружит с Эриксеном и тоже страдает от больного сердца
«Я *** твою албанскую мать». Австриец Арнаутович оскорбил македонцев – УЕФА завел дело
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Нидерланды
#Австрия